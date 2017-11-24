Кубок ЧМ-2018 по футболу представили на туристском форуме SIFT в Сочи

В течение двух часов сфотографироваться с ним смогли несколько сотен человек.

«Такое мероприятие не каждый день и даже не каждый год проходит. Когда я узнал о том, что есть возможность сфотографироваться и, можно сказать, прикоснуться к главному символу футбола, я решил не упускать этой возможности», — поделился впечатлениями участник форума Максим Будаев.

О том, что чемпионат мира 2018 года — это не только спортивное событие, говорили многие эксперты, приехавшие на форум. Огромный интерес к спортивному состязанию, по их мнению, станет одним из импульсов для развития туризма, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что благодаря чемпионату мира на Кубань приедут более 1 млн туристов.

Торжественная церемония встречи кубка ЧМ по футболу в Сочи состоялась 21 ноября в Skypark. Его смогли увидеть 5 тыс. человек.

Фоторепортаж с презентации кубка в Краснодаре смотрите здесь.

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