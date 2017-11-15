Кубок ЧМ-2018 по футболу прибудет в Сочи 21 ноября

Трофей турнира выставят в шатре на площади Флага 25 и 26 ноября.

На курорте символ турнирного праздника пробудет шесть дней, увидеть его смогут все желающие. Церемония приветствия кубка состоится 21 ноября в Skypark.

Затем кубок презентуют на стадионе «Фишт» перед футбольным юнифайд-матчем. Целью игры является объединить в одной команде футболистов-любителей и атлетов с особыми нуждами, чтобы привлечь дополнительное внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями.

Кубок также побывает в специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва № 4 Лазаревского района, сообщает пресс-служба администрация Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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