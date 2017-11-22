Кубок ЧМ по футболу покажут в прямом эфире из студии «Кубань 24» в Сочи

Кубок ФИФА находится 22 ноября в открытом доступе в сочинском Skypark.

Накануне увидеть трофей своими глазами пришли сотни жителей и гостей олимпийской столицы. Некоторые приехали на курорт специально ради одного снимка.

«Мой муж очень хотел посмотреть на кубок, я решила поддержать его. Мы прогулялись по мосту, нам очень повезло с погодой. Ну и сфотографировались, теперь будет такая замечательная память у нас», — рассказала туристка.

Кубок привезут в сочинскую удаленную студию «Кубань 24» и в 19:30 покажут в прямом эфире в программе «Факты». Из Олимпийского парка трофей отправится в путешествие по всему Сочи.

Сделать фото с кубком 23 ноября можно будет на территории горнолыжных курортов. В пятницу, 24 ноября, главный приз мундиаля доберется до Лазаревской. А после вернется в Сочи на площадь Флага. Эта остановка завершит так называемую осеннюю часть мирового турне кубка, затем трофей покинет Россию на зиму. Его покажут зарубежным болельщикам. Вернется в страну кубок ФИФА в мае 2018 года.

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