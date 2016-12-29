Кудрин спрогнозировал минимальный рост экономики РФ в начале года

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин 29 декабря заявил, что российская экономика выходит из отрицательных темпов роста.

По его словам, в начале 2017 года можно будет наблюдать минимальный, но положительный рост. Кудрин отметил, что темпы роста экономики России в 2019 году могут превысить 3%, а к 2021 году составить 4% в год.

«Мы можем уже в 2019 году выйти на уровень 3%, к 2021 — 2022 годам — на уровень 4%. Мы на эти ориентиры рассчитываем и все наши меры исходят из этого», — сказал бывший министр финансов.

Однако он пояснил, что пока устойчивого, долгосрочного интереса к российскому рынку не возникает. По его мнению, остаются проблемы с волатильностью цен на нефть. Они неустойчивы. Кудрин подчеркнул, что есть большое количество факторов, способных повлиять на снижение стоимости нефти, сообщает ТАСС.

Источник