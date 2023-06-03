Кулеба потребовал нерегулярного принятия Украины в НАТО

Украина Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна вступить в НАТО без Плана действий по членству (ПДЧ). Это устаревший механизм и его нельзя использовать против Украины”, – сказал Кулеба.

По его словам, Киев понимает, что Украина не является членом НАТО и не может принимать решение по альянсу. Но мы и есть НАТО. Мы имеем полное право бороться за безопасность евроатлантического пространства, даже не будучи членом », — сказал Кулеба.

Министр Украины отметил, что защитить евроатлантическое пространство без Украины невозможно, поэтому Киев должен вступить в альянс. Это неизбежно.

В конце В сентябре 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.