Купюры в 2 тыс. и 200 рублей поступили в банки Кубани

Сейчас специалисты настраивают банкоматы и другое оборудование. Печатать новые купюры начали в декабре.

Это первые банкноты, дизайн которых выбирали всей страной. По результатам интернет-голосования, на купюрах изобразили памятник затопленным кораблям в Севастополе и космодром Восточный. При создании новых денежных знаков применили более совершенную систему защиты от подделок.

«При изготовлении банкноты в 2 тыс. рублей использовали такой оптический переменный элемент, как золотистое кольцо с изображением моста. Если повернуть банкноту, это изображение перемещается. Также используется модернизированная голографическая нить», — рассказал и.о. начальника Южного главного управления банка России Валентин Тюменцев.

Новые деньги удобны для слабовидящих: цифры стали более рельефными. Изменили и материал: 200-рублевую купюру сделали из хлопка и нанесли специальное напыление, чтобы она прослужила дольше. Каждая из банкнот оснащена QR-кодом, с его помощью можно подтвердить подлинность знака на сайте Центробанка.

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