Курортный сбор в Краснодарском крае составит от 20 до 30 рублей в день

Каждый регион России установил свой размер курортного сбора.

Отпуск в Крыму будет стоить от 25 до 35 рублей в сутки. И приезжим придется заплатить сразу за все дни. На полуострове считают, что потенциальный доход за пятилетний период может составить порядка 16 млрд рублей. В Севастополе от туристического налога отказались.

Алтайский край установил сбор только в городе-курорте Белокуриха. Там с туристов возьмут 30 рублей в день. По мнению местных властей, таким образом за год удастся привлечь порядка 50 млн рублей. Самый же высокий тариф хотят ввести власти Ставропольского края, он будет варьироваться от 30 до 50 рублей в сутки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума 19 июля окончательно приняла закон о введении курортного сбора. В Совете Федерации одобрили закон 25 июля. Планируется, что закон о курортном сборе на уровне Краснодарского края примут до 1 декабря.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 августа 2016 года на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма предложил ввести механизм курортного сбора, а полученные таким образом средства направлять в местные бюджеты. Мэр Геленджика Виктор Хрестин поддержал инициативу, назвав введение курортного сбора необходимой мерой.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил правительству ввести курортный сбор до марта 2017 года. Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 13 октября 2016 года предложил протестировать курортный сбор в пяти регионах России.

Кондратьев в декабре 2016 года рассказал, кто и как будет платить курортный сбор и повлияет ли его введение на турпоток. Он заявил, что в крае планируют определять курортный сбор как налоговый платеж.

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