Курортный сезон в Новороссийске откроют 8 июня

В городе-герое завершается благоустройство пляжных территорий.

К 8 июня должны полностью привести в порядок пляжи Мысхако, «Нептун», «Суджукская коса» и «Центральный». За подготовкой к курортному сезону следит глава города Игорь Дяченко. Выездная комиссия оценила уровень подготовки пляжей, там еще продолжаются работы по оборудованию спусков для инвалидов, зачистка гранита, ремонт ступеней, высадка цветов, замена и покраска опор.

Арендаторы планируют завершить работы к 15 мая, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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