Курорты Краснодарского края представили на фестивале «Мир без границ»

Мероприятие проходит 30-31 марта в Ростове-на-Дону.

В нем принимают участие более 200 организаций санаторно-курортной и туристской отрасли.

Центральное место в программе фестиваля занимает специализированная выставка, в рамках которой проведут презентации крупнейших российских и зарубежных туроператоров, а также состоятся семинары по актуальным проблемам турбизнеса, тренинги и мастер-классы.

Краснодарский край представлен консолидированным стендом, на котором обозначены курортные территории региона. В основе концепции стенда – масштабная презентация культурного и туристского многообразия Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник