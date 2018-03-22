Курорты Краснодарского края за зиму приняли более 1,5 млн туристов

Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Этой зимой турпоток в регионе увеличился на 20%. С декабря по февраль наши курорты приняли более 1,5 млн отдыхающих. В прошлом году эта цифра составила 1,2 млн», — сказал глава региона.

Кондратьев отметил, что люди из года в год возвращаются на курорты Кубани, которые стали круглогодичными. Прошедшая зима показала высокий спрос на услуги горнолыжных курортов, сообщает ТАСС.

По словам губернатора, наибольшей популярностью пользовались горноклиматические курорты Сочи. За зиму на них отдохнули более 740 тыс. человек. В горах можно покататься на лыжах, сноубордах, санках, погулять по зимним экотропам.

При этом Кондратьев подчеркнул, что курорты Сочи не стали элитными — они по-прежнему доступны всем.

У жителей и гостей Кубани есть возможность покататься на лыжах до конца апреля, а также посетить многочисленные объекты турпоказа, принять участие в экскурсионных и туристских маршрутах. Этой весной работают более 460 объектов туристского показа, 100 объектов агротуризма, доступно более 170 маршрутов.

Губернатор отметил, что в крае уже начали подготовку к летнему сезону. На особом контроле — обеспечение безопасности отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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