Курорты Кубани и Крыма возглавили рейтинг популярности у иностранцев

На первом месте в списке находится Сочи. Ему уступили Ялта, Анапа и Геленджик.

В первую десятку самых популярных российских курортов у иностранцев входят по три черноморских курорта Краснодарского края и Крыма, два курорта на озере Байкал в Иркутской области, один курорт минеральных вод в Ставропольском крае и балтийский курорт в Калининградской области.

В Сочи иностранные туристы отдыхают в среднем десять дней и тратят на проживание 4,2 тыс. рублей в сутки. В Ялте за десятидневный отдых платят по 4,3 тыс. рублей в день, в Анапе 12 дней обходится иностранцам по 3,5 тыс. рублей.

В Сочи и на другие курорты Краснодарского края самостоятельно приезжают в основном иностранные туристы из Европы и стран СНГ, в Крым — из Украины.

Краснодарский край и Крым посещают по 900 тыс. иностранных туристов в год, сообщает ТАСС.

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