Курорты Кубани лидируют среди направлений для отдыха в День России

Среди зарубежных направлений самыми востребованными стали Турция и Кипр.

Туроператоры проанализировали более 50 российских и зарубежных направлений. Самыми популярными в России стали курорты Краснодарского края, их доля в структуре продаж составила более 70%. Далее следуют курорты Крыма, Кавказских Минеральных вод и туры по Золотому кольцу России.

Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Кипр, Греция, Тунис, Испания, Болгария, Черногория и Доминиканская Республика. При этом спрос на туры в Тунис, по данным туроператора, в сравнении с аналогичным периодом в 2017 году вырос на 104%, в Испанию на 56%, в Турцию на 36%, в Грецию на 22%, сообщает «Интерфакс».

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