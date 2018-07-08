Курорты Кубани приняли с начала года 5,2 млн туристов

Об этом на брифинге в пресс-центре ЧМ-2018 в Сочи рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди.

Основной этап Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на территории региона завершен. Для курортной отрасли Краснодарского края он принес прирост туристического потока и позволил заявить о себе на международной арене, отметил Константиниди.

«Команды высоко оценили те условия, которые сегодня предлагает Краснодарский край. Очень тепло прощалась с Геленджиком команда Исландии: футболисты и тренер сборной Хеймир Хадльгримссон пообещали снова вернуться на курорты Краснодарского края – теперь уже для отдыха», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что региональное министерство курортов вместе с муниципалитетами и федеральными службами основательно готовили туристическую индустрию к приему команд и их фанатов. В числе новшеств – организация центра размещения болельщиков. Он доказал свою эффективность, оперативно решая вопросы по расселению и организации досуга гостей города-курорта. Только за 7 июля на горячую линию поступило порядка 300 обращений.

Гостям и жителям Краснодарский край предложил обширную развлекательную и познавательную программу: экскурсионные и туристские маршруты, яхтинг, дайвинг, винд- и кайтсерфинг, рафтинг и многое другое. По словам спикера, сегодня в крае действуют около 300 экскурсионных и туристских маршрутов, открыто почти 620 объектов турпоказа.

По данным краевого минкурортов, за шесть месяцев турпоток на курорты Кубани составил почти 5,2 млн человек. Только в мае-июне курорты приняли около 3,2 млн отдыхающих, что на 13% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В целом, за последние 18 лет число отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось почти в 3,5 раза. Согласно последним опросам, треть туристов посещают курорты Краснодарского края часто, а 15% – регулярно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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