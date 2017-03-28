Курорты Кубани с начала года посетили более 1,2 млн человек

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 28 марта сообщил, что курорты края с начала года посетили более 1,2 млн человек.

Об этом он рассказал на совещании по подготовке к курортному сезону 2017 года, которое проводит в Сочи вице-премьер России Виталий Мутко. Глава Кубани отметил, что основная часть приезжих — это туристы, посетившие горнолыжные курорты Сочи.

«Мы ожидаем, что по итогам зимнего сезона турпоток в Сочи составит не менее 1,5 млн человек», — сказал Кондратьев.

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов подтвердил, что в целом в стране идет увеличение заполняемости средств размещения зимой до 80-90%.

«Это курорты Краснодарского края, Подмосковья, а также города Золотого кольца. Если говорить о крае, то, предварительно, количество туристов в зимний сезон выросло на 8% по сравнению с прошлым годом», — цитирует Сафонова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 марта на совещании, которое проводит в Сочи вице-премьер России Виталий Мутко, планируют обсудить вопросы транспортной доступности курортов, развития инфраструктуры и активных видов туризма.

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