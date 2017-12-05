Курс биткоина впервые превысил 12 тыс. долларов

На торгах 5 декабря криптовалюта установила рекорд стоимости.

Капитализация валюты составила более 200 млрд долларов. На пиковом уровне курс биткоина достигал уровня 12 тыс. 32 доллара. Сейчас криптовалюта торгуется ниже уровня 12 тыс. долларов. Такие данные были представлены на портале Coinmarketcap.

По данным портала Coindesk, максимальное значение биткоина во время торгов составляло 11,8 тыс. долларов, пишет «Лента.ру».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 2 сентября курс биткоина впервые превысил отметку в 5 тыс. долларов.

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