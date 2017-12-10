Курс биткоина за сутки упал до 13,9 тыс. долларов

За последние 24 часа криптовалюта подешевела почти на 12%.

Курс биткойна за последние 24 часа упал на 11,9% на бирже Coinmarketcap, и, по состоянию на 10:30, торгуется на уровне 13,96 тыс. долларов за биткоин.

При этом 8 декабря криптовалюта установила исторический максимум, взлетев более чем на 23% и преодолев отметку в 18 тыс. долларов.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткоина произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, и большая часть биткоинов уже «добыта», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на торгах 5 декабря криптовалюта установила рекорд стоимости в 12 тыс. долларов.

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