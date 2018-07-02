Курс доллара достиг отметки 63,1 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 33 копейки.

Курс евро вырос на 24 копейки, достигнув отметки 73,53 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3%, до отметки в 2 тыс. 289 пунктов.

По данным торгов, индекс РТС также уменьшился на 0,3% и достиг уровня 1150,24 пункта, сообщает ТАСС.

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