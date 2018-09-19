Курс доллара опустился ниже 67 рублей

Рубль укрепил позиции по отношению к доллару и евро утром 19 сентября.

Впервые с 27 августа американская валюта опустилась в цене ниже 67 рублей. В 10:10 по Москве она торговалась у отметки в 66,96 рубля (снижение на 42 копейки). Евро подешевел на 32 копейки — до 78,26 рублей.

Одновременно с этим вырос ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent. Он увеличился в цене на четверть процента до 79,23 доллара за баррель.

Руль начала укрепляться после решения Центробанка повысить ключевую ставку до 7,5%, сообщает телеканал «360».

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