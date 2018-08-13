Курс доллара впервые с апреля 2016 года поднялся выше 68 рублей

По данным Московской биржи, курс доллара на открытии торгов утром 13 августа превысил 68 рублей.
В последний раз курс доллара находился на такой отметке 18 апреля 2016 года, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 10 августа курс доллара впервые с августа 2016 года поднялся выше 67 рублей. Рост американской валюты происходит на фоне информации о расширении санкций в отношении России со стороны США.
Госдепартамент США 8 августа распространил сообщение о намерении ввести санкции в отношении Российской Федерации. Ограничения связаны с делом Скрипалей и вступят в силу 22 августа.
Президент России Владимир Путин назвал новые санкции США нелегитимными. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 10 августа заявил о том, что будущие санкции — это объявление экономической войны России.
Стоимость акций «Магнита» упала после сообщений о новых санкциях США.
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