Курс доллара впервые с апреля 2016 года поднялся выше 68 рублей

По данным Московской биржи, курс доллара на открытии торгов утром 13 августа превысил 68 рублей.

В последний раз курс доллара находился на такой отметке 18 апреля 2016 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 10 августа курс доллара впервые с августа 2016 года поднялся выше 67 рублей. Рост американской валюты происходит на фоне информации о расширении санкций в отношении России со стороны США.

Госдепартамент США 8 августа распространил сообщение о намерении ввести санкции в отношении Российской Федерации. Ограничения связаны с делом Скрипалей и вступят в силу 22 августа.

Президент России Владимир Путин назвал новые санкции США нелегитимными. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 10 августа заявил о том, что будущие санкции — это объявление экономической войны России.

Стоимость акций «Магнита» упала после сообщений о новых санкциях США.

Все новости по теме:

Санкции и жизнь

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник