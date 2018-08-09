Курс доллара впервые с ноября 2016 года поднялся выше 66 рублей

По данным Московской биржи, курс доллара вырос до 66, 25 рублей — на 71 копейку выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Такой отметки курс достиг впервые с 15 ноября 2016 года. При этом курс евро вырос на 80 копеек — до 76,93 рублей.

Это происходит на фоне информации о расширении санкций в отношении России со стороны США, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти США введут новые санкции против России. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном 8 августа. Ограничения связаны с делом Скрипалей и вступят в силу 22 августа.

Все новости по теме:

Санкции и жизнь

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник