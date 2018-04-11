Курс евро впервые за два года превысил 80 рублей

Курс доллара превысил 64 рубля впервые с 5 декабря 2016 года.
Курс евро на открытии торгов Московской биржи превысил 80 рублей впервые с марта 2016 года.
Мировые валюты обновляют многомесячные максимумы на фоне расширения санкционного списка США. В него попали российские бизнесмены, государственные деятели и ряд компаний, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», курс евро 9 апреля превысил 73 рубля впервые с 2016 года.
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Колебания курса валют
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