Кустурица назвал невосполнимой утратой гибель артистов в Ту-154 в Сочи

Сербский режиссер Эмир Кустурица считает невосполнимой утратой гибель участников ансамбля имени Александрова в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Черным морем.

По его словам, ничто не могло сравниться с хором Александрова.

«Их пение трогало нас до глубины души. Мы играли вместе, и никогда до того или после я не чувствовал такую неповторимую силу людских голосов, перед которыми всегда звучало «Ура», которое мы слушали на Красной площади», — отметил режиссер.

Он добавил, что человеку каждый раз тяжело сдерживать слезы, когда слушаешь выступление этого коллектива.

«Это был военный хор, с которым ничто не могло сравниться», — цитирует Кустурицу ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», концерт памяти руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем, запланирован на март 2017 года.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, руководитель коллектива Валерий Халилов, журналисты и доктор Лиза.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на личный контроль. Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что теракт не является основной версией авиакатастрофы самолета Ту-154 в Сочи.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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