Кувейт призвал Иран к диалогу по демаркации морской границы

Кувейт призвал Иран начать переговоры об определении морской границы между двумя странами. Об этом сообщает официальное информационное агентство Кувейта KUNA со ссылкой на анонимный источник в МИД страны. «Согласился на разработку».

Источник в МИД Кувейта заявил, что права на все ресурсы участка полностью принадлежат Кувейту и Саудовской Аравии.

Совместная разработка иранского рудника осудила соглашение и назвала его незаконным. В Тегеране говорят, что это общее для трех стран.

Иран был приглашен к диалогу по этому вопросу, но ответа от Тегерана не последовало.

Араш, расположенный в Персидском заливе и открытое в 1967 г. Газовое месторождение Дурра уже много лет является причиной споров между Ираном и Кувейтом.

Иран называет это месторождение «Араш», а Саудовская Аравия и Кувейт называют его «Эд-Дурра».