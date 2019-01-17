Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Он вступил в силу со дня подписания — 15 января. Анна Кузнецова будет уполномоченным по правам ребенка еще пять лет.

Она стала уполномоченным по правам ребенка в сентябре 2016 года, сменив на этом посту Павла Астахова. До того Кузнецова возглавляла благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров», а также руководила Ассоциацией организаций по защите семьи, сообщает РИА «Новости».

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