КХЛ: судья неправильно отменил шайбу ЦСКА в ворота «Сочи»

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод, произошедший в матче ЦСКА — ХК «Сочи» 25 сентября.

Игра регулярного чемпионата прошла в Москве и завершилась победой армейцев в серии буллитов со счетом 2:1. На 32-й минуте матча арбитры не засчитали шайбу, заброшенную Грегом Скоттом.

«На 32-й минуте лайнсмен совершил методическую ошибку, зафиксировав нарушение численного состава у ХК «Сочи», дав свисток раньше времени и прервав атаку ХК ЦСКА. Департамент судейства признает ошибку арбитра, к которому будут применены меры ответственности согласно положению о дисциплинарных санкциях», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

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