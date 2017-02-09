style=»width: 100%;»> Кубань и Великобритания будут сотрудничать в сфере сельского хозяйства

В Краснодаре состоялась встреча заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Михаила Тимофеева с директором Департамента торговли и инвестиций Посольства Великобритании в России Джоном Линдфилдом. Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.

Михаил Тимофеев рассказал иностранному гостю об успехах Краснодарского края в области сельского хозяйства — развитии животноводства, рыбохозяйственного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, об экспортном и инвестиционном потенциале региона.

На сегодняшний день приоритетные направления сотрудничества края c Великобританией — развитие сырьевой базы для последующей загрузки перерабатывающих предприятий региона. А также внедрение и использование инновационных технологий в растениеводстве и животноводстве для получения конкурентоспособных сырьевых ресурсов.

Джон Линдфилд подчеркнул, что в марте планирует провести бизнес-миссию Великобритании в Краснодарском крае. Представители британских компаний посетят ряд сельхозпредприятий региона, а также проведут семинар с кубанскими производителями, в ходе которого обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе минсельхоза Кубани.

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