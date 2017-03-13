style=»width: 100%;»> Кубань — лидер страны по производству тепличных овощей

Краснодарский край — крупнейший в России производитель тепличных овощей. К такому выводу пришли специалисты Росстата. И мнение это оправдано: в 2016-м кубанские сельхозпредприятия выработали почти 88 тысяч тонн продукции, что почти на 34 процента больше, чем в 2015 году. При этом в регионе было произведено около 58 тысяч тонн огурцов и 26 тысяч тонн томатов.

Один из основных факторов роста производительности — увеличение площадей теплиц в крае. За последние пять лет их стало больше почти в два раза.

Повлияли также реализация инвестиционных проектов по строительству теплиц и повышение урожайности овощей за счет применения эффективных технологий выращивания, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе краевого минсельхоза.

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