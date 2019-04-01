Кубань сохранила лидерство по объемам закладки садов в России

В 2018 году садоводческие предприятия края заложили 2 тыс. 493 га многолетних плодово-ягодных насаждений.

По данным Минсельхоза РФ, край снова стал первым в стране по этому показателю: высадили 1 тыс. 841 га садов интенсивного типа, 517 га обычных садов и 135 га плодовых питомников. Это рекорд за последние 30 лет.

Валовой сбор плодов и ягод превысил 514 тыс. т. Рост за последние шесть лет составил 64,7%.

Закладка промышленных садов в крае осуществляется только сертифицированными саженцами. Их берут преимущественно из 18 питомников края. Всего в прошлом году в питомниках Кубани вырастили 5 млн саженцев.

Сейчас продолжается весенняя закладка молодых садов. На сегодняшний день работы провели на площади 341 га. Наибольшие площади плодовых насаждений — в Тимашевском, Красноармейском и Гулькевичском районах. Всего до конца года площадь молодых садов планируют увеличить более чем на 2 тыс. га.

В 2019 году на финансирование садоводства направили 703 млн рублей, в том числе, 101 млн рублей будет израсходовано в рамках региональной программы «Молодой сад», на грантовую поддержку фермеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.