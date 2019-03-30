Кубань вышла на первое место медиарейтинга инвестпривлекательности регионов

Об этом стало известно после публикации рейтинга, который разработало Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с «Медиалогией» и коммуникационной группой Publicity.

Первое место в медиарейтинге инвестклимата регионов России за февраль 2019 года занял Краснодарский край, на втором месте — Московская область, на третьем — Татарстан. Замыкают первую пятерку Москва и Приморский край. В феврале Краснодарский край в рамках Российского инвестиционного форума представил 58 инвестпроектов и 228 соглашений на сумму более 298 млрд рублей.

«Кубань — один из лидеров среди регионов, привлекательный для жизни, отдыха и ведения бизнеса, качественно использующий природно-ресурсный потенциал и инвестиции. Сегодня конкуренция возрастает, и чтобы улучшить свои позиции, мы должны быть быстрее и лучше других», — приводит пресс-служба Publicity слова главы региона Вениамина Кондратьева.

По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, видна закономерность в том, что регионы, которые делают успехи в улучшении инвестиционного и делового климата, также активны в части информационного освещения своей работы — они проводят собственные мероприятия по вопросам развития деловой среды. Это оказывает влияние на развитие делового климата региона в целом.

Медиарейтинг формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России, сообщает ТАСС.