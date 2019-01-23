Кубанец вывез на тачке из дома соседки два холодильника и продал их

С сообщением о пропаже техники и мешка сахара в полицию обратилась жительница Усть-Лабинска.

Полицейские проверили местные пункты приема металла и нашли на одном из них принадлежащие потерпевшей холодильники. Выяснилось, что их сдал ранее судимый 30-летний местный житель.

Мужчину задержали. Он признался, что холодильники вывез на садовой тачке и сдал в пункт приема, а мешок сахара продал.

Злоумышленника заключили под стражу, возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.