Кубанская мошенница избавила жительницу Казани от порчи и от денег

Аферистку задержали, теперь ее проверяют на причастность к подобным преступлениям.

Жительница столицы Республики Татарстан заявила в полицию, что 23 марта на улице к ней подошла неизвестная и предложила провести обряд очищения от порчи. Женщина согласилась, после чего отдала гадалке всю наличность. Позже аферистка заявила, что нужно закрепить эффект, но это будет стоить 8 тыс. рублей. Женщины договорились о встрече.

Вечером жительница Казани поняла, что стала жертвой мошенницы, и сообщила об этом полицейским. Правоохранители установили личность злоумышленницы, после чего ее задержали. Преступницей оказалась 29-летняя жительница Краснодарского края.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД по Казани.