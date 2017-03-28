style=»width: 100%;»> Кубанские аграрии провели митинг за продление продовольственных санкций

Фермеры Кубани провели митинг в Тихорецке за продление продовольственных санкций. В демонстрации за продление экономических санкций в отношении России приняли участие более 1,5 тысяч аграриев. Митинг прошел при поддержке краевой ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР).

Открыл митинг фермер из Ленинградского района, член Общественной палаты РФ Александр Шипулин. Он отметил, важность того, чтобы дети и внуки продолжали семейное дело. Его поддержал аграрий-животновод из Брюховецкого района Федор Куропятник. Также фермер рассказал о том, как 20 лет назад начинал вести свое хозяйство, и как ему удалось вывести его в число лучших на Кубани. Он подчеркнул, что все высокие показатели — результат ежедневного упорного труда и поддержки государства.

Своим примером поделилась и представительница Гулькевичского района Мария Соколова — успешный кубанский фермер-животновод. Она отметила, что многие зря боятся сделать первый шаг. В числе выступающих были и представители молодого поколения аграриев — председатель Совета молодых фермеров Кубани Сергей Рудых. Он рассказал об опыте работы своего хозяйства, и также затронул политическую тему.

По его словам, фразу «кубанский фермер» используют, где ни попадя, но это доказывает, что кубанские фермеры в почете, на очень высоком уровне, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Источник