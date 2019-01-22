Кубанские фермеры побили рекорд 2018-го года по производству молока

Удой фуражных коров в регионе превышает 20 кг с одного животного в сутки. Как сообщают в минсельхозе края, это почти на 1 кг больше январской статистики прошлого года.

Таких объемов производства достигли благодаря теплой зиме. Сейчас на Кубани температурный режим для животных идеальный. Так считают сотрудники одной из крупнейших ферм Усть-Лабинска, где зимует больше 2,5 тыс. буренок.

«Очень полезна прохладная температура, для них сейчас идеальный микроклимат, вообще считается, что идеальная температура — от +8 до +12 °С. Все, что идет выше 25 °С, ими воспринимается как тепловой стресс. Поэтому зиму мы переживаем намного легче, у нас идет повышение удоя», — отметила управляющая молочно-товарной фермой Дарья Горских

«Зима не настолько у нас серьезная, не настолько холодная, что немало важно. Поэтому скот переносит эту температуру нормально. Плюс еще забота наших животноводов дает положительный результат», — сказал заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Михаил Тимофеев.

Главная угроза здоровью коров — сквозняки. В корпусах содержания они полностью исключены. Коровы, в том числе телята голштинской породы, способны без последствий пережить температуру до -15 °С.