Кубанские горнолыжники завоевали три медали Кубка России по фристайлу

Первенство страны и второй этап Кубка России по фристайлу в дисциплине slopestyle прошли на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области.

Участие в соревнованиях приняли более 80 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Томска, Башкирии, Чувашии, Пермского и Красноярского края.

Краснодарский край представляли четыре спортсмена краевого ЦОП по зимним видам спорта в Сочи. Твое из них — Ксения Орлова, Денис Некрасов и Остап Закарян — выиграли золото, серебро и бронзу Кубка России. Орлова также завоевала серебро первенства страны, сообщает пресс-служба администрации Сочи.