Кубанские медики запустили акцию в соцсетях под хештегом #здоровыесоветы

Медики разных специальностей из учреждений со всего региона доступным языком рассказывают о симптомах заболеваний и дают практические советы по их предупреждению.

К акции уже присоединились ведущие врачи Кубани — взрослые и детские специалисты: кардиологи, онкологи, травматологи, терапевты и диетологи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В числе первых о том, как похудеть к лету, рассказала главный внештатный диетолог края Лейла Кадырова. Врач кардиолог НИИ-ККБ 1 Станислав Рафф предупредил о приближающемся инфаркте и поделился правилами оказания первой помощи.

Рекомендации врачей доступны в соцсетях по хештегу #здоровыесоветы.