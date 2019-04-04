Кубанские метеорологи измерили уровень снега в горах Кубани и Адыгеи

В 2019 году снежный покров поднялся выше многолетних отметок в 1,5 раза.

Такие показатели ученые последний раз наблюдали почти 30 лет назад — в начале 1990-х. Сейчас в горах начинается таяние снегов, поэтому синоптикам необходимо предсказать интенсивность этого процесса с максимальной точностью, чтобы предупредить возможные паводки. В зоне риска находятся едва ли не все предгорные районы края — Мостовский, Апшеронский, Отрадненский, Туапсинский, Северский, Крымский и Лабинский. За уровнем воды в реках следят гидрологические посты, оснащенные автоматическими комплексами. Их данные передают и в краевое управление МЧС, и в региональный Гидрометцентр.

«В постоянной готовности находится 51 гидропост. Измерения производятся два раза в сутки — в 8:00 и в 20:00. При угрозе возникновения опасного паводка наблюдатели начинают проводить измерения каждые два часа», — рассказала начальник отдела Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

Если вода продолжает прибывать, спасатели могут принять решение об эвакуации населения. Такой сценарий вероятен только в том случае, если быстрое таяние снега будут сопровождать проливные дожди. Но сильных осадков синоптики не ожидают как минимум до конца апреля — весна на Кубани будет сухой и теплой.