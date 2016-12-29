style=»width: 100%;»> Кубанские растениеводы могут рассчитывать на поддержку

Кубанские растениеводы с 2017 года могут рассчитывать на получение нового вида субсидий. Денежную поддержку, рассчитанную из количества гектаров, могут получить производители семенного картофеля, семян овощных культур, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы.

В случае получения права на субсидии часть затрат аграриям вернут. С правилами предоставления и оформления поддержки можно ознакомиться на официальном сайте минсельхоза Краснодарского края, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ведомства.

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