Кубанские школьники смогут пройти прослушивание в ГИТИС, не приезжая в Москву

Такая возможность появится у участников конкурса «Живая классика», если Краснодарский край войдет в число регионов, победивших в голосовании на сайте конкурса.

Представители приемной комиссии Российского института театрального искусства проведут прослушивания прямо во время региональных этапов «Живой классики». В 2019 году пригласить к себе педагогов смогут 30 самых активных регионов. Голосование на сайте конкурса уже началось. Его итоги будут оглашены перед стартом регионального этапа — до 1 апреля.

Принять участие в прослушиваниях смогут только участники регионального финала, прошедшие классный, школьный и районный отборочные этапы и зарегистрированные на сайте конкурса, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе фонда «Живая классика».

«Не все одаренные дети рождаются в семьях, которым легко отправить ребенка в Москву или которые сразу готовы смириться с решением ребенка поступать в театральный. А мы заинтересованы и всегда гордимся тем, что выбираем и собираем лучших со всей страны. «Живая классика» в этом отношении для нас — своего рода волшебный помощник, для нас и для одаренных выпускников, которые получат поддержку своим планам и в Москву поедут с уверенностью, что их выбор имеет кое-какие основания», — рассказал ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский.