Кубанские студенты с ограниченными возможностями создадут космическое приложение

Мобильное приложение для изучения солнечной системы имеет эффект виртуальной и дополненной реальности.

Заведующий медиалабораторией АИСТ в Армавире Станислав Харьков рассказал, что в конце обучения студенты должны разработать полноценное приложение для мобильного телефона, планшета или компьютера, которое позволит ученикам изучить в режиме дополненной реальности Солнечную систему. Студенты работают в программе EV Toolbox компании EligoVision.

Занятия со школьниками и студентами с ограниченными возможностями здоровья проводят по видеоконференцсвязи три-четыре раза в неделю. Одно занятие длится в течение часа, курсы будут проходить в течение двух-трех месяцев. Полученные навыки должны помочь молодым людям в будущем найти работу в сфере высоких технологий.

Занятия проводятся на базе Армавирского индустриально-строительного техникума, на них уже записались семь школьников и девять студентов. Обучение стартовало 1 апреля. Его проходят школьники Армавира, учащиеся школ-интернатов для глухих и слабослышащих Армавира и Краснодара, а также студенты профессиональных образовательных организаций Армавира, Краснодара, Кореновска и Усть-Лабинска.

Эксперты центра прошли подготовку под руководством главного эксперта национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Учащиеся центра поедут на чемпионат края «Абилимпикс», который пройдет в сентябре. Победители будут представлять Кубань на национальном чемпионате в Москве в номинации «Разработчик виртуальной и дополненной реальности», сообщает ТАСС.