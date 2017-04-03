style=»width: 100%;»> Кубанские виноделы примут участие в международной выставке

Две кубанские винодельные компании вошли в число российских предприятий, которые примут участие в международной выставке вин и спиртных напитков. Мероприятие пройдет с 9 по 12 апреля в итальянском городе Верона.

На национальном стенде представят около 600 наименований продукции 20 российских компаний. Помимо Краснодарского края будет представлена продукция из Крыма, Севастополя, Ростовской области и Дагестана.

Участники выставки познакомятся с российскими винами, смогут оценить потенциал наших компаний и продегустировать продукцию, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе краевого минсельхоза.

Источник