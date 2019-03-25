Кубанские врачи в соцсетях будут рассказывать о болезнях и их профилактике

В акции под хештегом #здоровыесоветы участвуют специалисты различных больниц региона.

О том, как похудеть к лету, рассказала главный диетолог Краснодарского края Лейла Кадырова, а заведующий нейрохирургическим отделением Краевой клинической больницы Игорь Басанкин поделился секретами здоровой спины. Врачи надеются, что благодаря акции люди будут внимательнее относиться к своему здоровью. Ведь многих болезней можно избежать благодаря правильному питанию, занятиям спортом и отказу от вредных привычек.

«На самом деле, это правильная и очень хорошая идея в отношении профилактики ряда заболеваний. Люди должны знать, что если они сидят, ничего не делают, то болезни будут прогрессировать. Конечно, нужно следить за собой, за своим телом, и это уменьшит количество пациентов, обращающихся к хирургу», — сказал заведующий отделением Краевой клинической больницы № 1 имени Очаповского Игорь Басанкин.

Чтобы узнать рекомендации врачей в соцсетях, нужно в поиске набрать хештег #здоровыесоветы. Также врачи делятся в своих постах правилами оказания первой медицинской помощи и действенными методами домашнего лечения.