Кубанские врачи восстановили мужчине язык из ткани предплечья

Уникальную операцию по восстановлению языка провели в Краснодарском краевом онкодиспансере.

В Приморско-Ахтарске с жалобами к стоматологу обратился 54-летний мужчина. Он пожаловался на то, что ему на протяжении шести месяцев трудно принимать пищу и говорить, потому что болит язык и нижнее небо.

Врач заподозрил раковое заболевание и направил пациента к онкологу. В Краснодарском краевом онкодиспансере ему поставили диагноз — рак языка третьей стадии. Лечение осложнялось тем, что три года назад мужчина перенес аортокоронарное шунтирование, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Врачи удалили пациенту 2/3 языка, пораженного злокачественной опухолью, и одномоментно восстановили его из ткани предплечья мужчины. Операция длилась более шести часов и прошла успешно.