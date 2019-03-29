Кубанские выпускники начали готовиться к Губернаторскому балу

В этом году он будет проходить в новом формате — организаторы пересмотрят танцевальный репертуар и поменяют площадку мероприятия.

Если раньше пары вальсировали перед зданием Законодательного собрания, то теперь их пригласят на Театральную площадь Краснодара. На балу будет больше и участников, и зрителей. Традиционно свою делегацию выдающихся выпускников представит каждый из 44 муниципалитетов.

«Губернаторский бал пройдет в конце июня, в нем примут участие лучшие выпускники 11 классов. В школах края ведется отбор учеников, особое внимание уделяется их успеваемости. На бал поедут отличники и победители всероссийских олимпиад», — рассказала начальник отдела министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Аршинник.

Занятия с хореографами уже начались. Сначала фигуры всех танцев отрабатывают с педагогами, которым потом предстоит учить детей.

«Мы будем танцевать полонез, губернаторский вальс, джайв и казачий танец», — объяснила главный хореограф Губернаторского бала Анна Зенцова.

В этом году Губернаторский бал пройдет в 14-й раз.