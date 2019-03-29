Кубанские учителя победили во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют»

Итоги ежегодного соревнования молодых учителей подвели в марте в Москве.

Преподаватель начальных классов СОШ № 71 Краснодара Евгения Долгорук признана лучшим молодым учителем. Сотрудник детского сада «Сказка» Юлия Савченко выиграла в номинации «Молодые педагоги-психологи».

Еще четверо представителей сферы образования края стали лауреатами всероссийского конкурса.

В заочном туре участники представили разработки занятий и семинаров. Очный этап состязаний включал презентацию «У меня это хорошо получается», открытые уроки, мастер-классы, выступления в ток-шоу «Профессиональный разговор».

Всего в конкурсе участвовало почти 650 педагогов, методистов, школьных психологов и воспитателей из 55 регионов России. Все они работают меньше пяти лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в заочном этапе конкурса «Педагогический дебют», который проходил с 11 по 14 марта, приняли участие 79 молодых педагогов.