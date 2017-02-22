style=»width: 100%;»> Кубанских фермеров наградили по итогам съезда АККОР

На прошлой неделе в Москве состоялся съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Участвовали в нем и кубанские представители. В рамках мероприятия необходимо было наградить лучших фермеров. Некоторые из них были из Краснодарского края.

Один из аграриев занял третье место конкурса «Лучшая семейная молочная ферма 2016» в номинации до 100 голов. Второй — четвертое место конкурса «Лучшая семейная молочная ферма 2016» в номинации до 200 голов. Отметили жюри еще одного кубанского фермера, хозяйство которого показало высокие экономические показатели, но не проходило в номинации по размеру поголовья, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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