Кубанский казачий хор в апреле выступит в Кремле

Весной коллектив проведет встречу со зрителями, а также отправится на гастроли в несколько городов России.

Творческая встреча руководителя коллектива Виктора Захарченко со студенческой молодежью пройдет 11 апреля в Краснодаре, в малом зале на Красной, 5. Хор тоже примет в ней участие.

В большом зале 14 апреля соберутся казаки — участники традиционного парада на Театральной площади, посвященного 28-й годовщине со дня подписания закона о реабилитации казачества.

Идет подготовка ко Дню Победы и к Пасхе. Всенощную Литургию в ночь на 28 апреля в храме святого Александра Невского будут исполнять артисты Кубанского казачьего хора.

В апреле хор дважды выступит в Государственном Кремлевском дворце. Здесь 30 апреля состоится ежегодный праздничный концерт «Будем жить!». Представление будет посвящено событиям Великой Отечественной войны 1944-го года.

В День космонавтики 12 апреля Кубанский казачий хор исполнит песню на стихи вице‐премьера РФ Дмитрия Рогозина «Без тебя на душе нет покоя». Запевать будет заслуженный артист Кубани и Карачаево-Черкесии Аркадий Демидов. Оба московских концерта покажут по телевидению.

В мае коллектив также планирует посетить Тихвин, Петрозаводск, Аппатиты, Мурманск и Архангельск, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.