Кубанский легкоатлет Шубенков получил нейтральный статус на 2019 год

Заявку спортсмена на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях одобрила Международная ассоциация легкоатлетических федераций.

Всего в список вошли 42 российских легкоатлета, в том числе Сергей Шубенков, Мария Ласицкене, Мария Кочанова, Илья Иванюк, Тимур Моргунов, Илья Мудров, Анжелика Сидорова, Ольга Муллина, Илья Шкуренев. Эти спортсмены имели нейтральный статус в 2018 году.

Ассоциация продолжает рассматривать заявки, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанского спортсмена Шубенкова признали легкоатлетом года в России.