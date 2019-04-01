Кубанский сноубордист выиграл этап Кубка Европы в Сочи

Сноубордист Марк Теймуров оказался сильнейшим на этапе Кубка Европы в дисциплине слоуп-стайл.

Сноубордист сочинского краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта завоевал золото в дисциплине слоуп-стайл. Марк Теймуров стал сильнейшим райдером среди восьми финалистов из России, Белоруссии, Грузии и Швейцарии. Также сноубордист завоевал две серебряные медали в рамках заключительного этапа Кубка России.

В дисциплине биг-эйр Марк Теймуров занял четвертое место, сообщает пресс-служба краевого министерства спорта и физической культуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи на курорте «Роза Хутор» с 24 по 29 марта на проходили соревнования по сноуборду — этапы Кубка Европы и Кубка России. Кубань в российской сборной представляли спортсмены краевого центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Марк Теймуров и Владислав Макагонов.