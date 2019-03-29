Кубанский юридический форум в Краснодаре посетят более 1 тыс. человек

Мероприятие состоится 12 апреля. В нем примут участие практикующие юристы, судьи, ученые, представители исполнительной и законодательной власти.

География тоже обширна — гости форума съедутся с Южного федерального округа, городов Центральной России, Урала и Сибири.

«Вопросы, которые будут обсуждать в рамках форума: корпоративное и обязательственное право, налогообложение, банкротство, нотариат, наследование. Также обсудят и ряд других вопросов — драйверов роста, которые двигают экономику нашего региона», — сказал председатель комитета правовой экспертизы КРО «Ассоциация юристов России» Алексей Крыцула.

Уже определены темы докладов и повестка форума — его участники будут рассматривать сложные вопросы, связанные с процедурами банкротства и наследства, перевозками и криптовалютой.