style=»width: 100%;»> Курганинские фермеры — лидеры в крае по освоению сельхозсубсидий

Среди муниципалитетов Краснодарского края субсидии на сельхозпроизводство лучше всех осваивают фермеры Курганинского района. В прошлом году они привлекли 52,6 миллиона рублей. Большая часть этих денег пошла на строительство теплиц — 35 миллионов. Также крупную сумму аграрии получили за реализованное молоко и мясо и на покупку сельскохозяйственных животных.

Всего же в прошлом году на развитии сельскохозяйственного производства удалось освоить примерно 700 миллионов рублей, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе минсельхоза Кубани.

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